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Коронавирус в Тернопольской области: заболевший оказался священником

Коронавирус в Тернопольской области: заболевший оказался священником - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
21.03.2020, 08:40

В Тернопольской ОГА заявили, что заболевший коронавирусом мужчина оказался священнослужителем

В Тернопольской области вчера был зафиксирован первый случай заболевания новым коронавирусом. Заболевший 57-летний мужчина оказался священнослужителем и у него большая семья. Об этом сообщили в Тернопольской облгосадминистрации.

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Инфицированный – житель города Залещики. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция. 

Члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации. "Для жителей Залещицкого и соседних районов усилят ограничения в передвижении. На выездах из райцентра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг", - заявили в Тернопольской ОГА.

  • В сети появилась карта распространения вируса в Украине.
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Владислав Сердюк
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