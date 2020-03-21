Коронавирус в Тернопольской области: заболевший оказался священником

В Тернопольской области вчера был зафиксирован первый случай заболевания новым коронавирусом. Заболевший 57-летний мужчина оказался священнослужителем и у него большая семья. Об этом сообщили в Тернопольской облгосадминистрации.
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Инфицированный – житель города Залещики. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция.
Члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации. "Для жителей Залещицкого и соседних районов усилят ограничения в передвижении. На выездах из райцентра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг", - заявили в Тернопольской ОГА.
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