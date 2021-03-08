Коронавирус. В Закарпатской области врачи предупреждают о критической ситуации

В Закарпатской области сложилась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной госадминистрации со ссылкой на слова главврача областной клинической инфекционной больницы Михаила Поляка.

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Во время брифинга в ОГА Поляк сообщил, что за прошедшую неделю количество заболевших выросло на 24%, каждый день выявляют в среднем по 500 новых случаев.

По словам Поляка, поступает много заболевших в возрасте 35-45 лет, среди них есть летальные случаи. Каждый день умирает по 12 пациентов, в больнице заполнены все палаты интенсивной терапии.

О проблемах с кислородом для пациентов сообщил главврач областной клинической больницы Юрий Яцына. По его словам, в больнице находятся 120 пациентов, нуждающихся в кислородной терапии, половина из них должна находиться в реанимации, но там всего шесть коек. Ежедневно используются 25-30 кислородных баллонов, сегодня, 8 марта, их оставалось всего пять, заявил главврач.

Яцына предупредил, что к концу недели может наступить коллапс.

Врачи призвали жителей Закарпатья придерживаться карантинных ограничений.

С 8 марта Закарпатская область находится в красной зоне карантина.

За прошедшие сутки в Украине выявлены 5572 новых заболевших коронавирусом, госпитализированы 2136 человек. В Закарпатской области – 307 новых случаев.

Денис Юдин

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