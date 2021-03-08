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Коронавирус. В Украине за сутки 5572 новых заболевших, число тестов снизилось вдвое

08.03.2021, 08:27
Коронавирус. В Украине за сутки 5572 новых заболевших, число тестов снизилось вдвое - Фото
Иллюстративное фото: Csaba Krizsan/EPA

Вчера, 7 марта, в Украине выявили 5572 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 7167), выздоровели 1734 пациента (сутками ранее – 2147). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 309 детей и 123 медика. Госпитализированы 2136 пациентов (сутками ранее – 3956).

Скончались 106 заболевших (сутками ранее – 103).

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Официально за 7 марта сделаны 23 227 тестов на коронавирус (46 304 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 15 115, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 2 011, экспресс-тестов на антиген – 6 101.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 406 800 заболевших COVID-19. 1 198 254 из них выздоровели, 27 128 – умерли. Проведено более 7,1 млн тестов.

Данные по областям:

Винницкая – 578 новых заболевших;

Житомирская – 570;

Ивано-Франковская – 508;

Львовская – 507;

Черновицкая – 447;

Киевская – 351;

Закарпатская – 307;

Одесская – 298;

Киев – 286;

Тернопольская – 236;

Николаевская – 220;

Днепропетровская – 212;

Харьковская – 184;

Хмельницкая – 166;

Сумская – 139;

Полтавская – 94;

Донецкая – 92;

Черкасская – 86;

Волынская – 83;

Ровенская – 62;

Запорожская – 58;

Черниговская – 40;

Херсонская – 34;

Луганская – 10;

Кировоградская – 4.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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