Коронавирус. В Украине за сутки 5572 новых заболевших, число тестов снизилось вдвое
Вчера, 7 марта, в Украине выявили 5572 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 7167), выздоровели 1734 пациента (сутками ранее – 2147). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 309 детей и 123 медика. Госпитализированы 2136 пациентов (сутками ранее – 3956).
Скончались 106 заболевших (сутками ранее – 103).
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Официально за 7 марта сделаны 23 227 тестов на коронавирус (46 304 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 15 115, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 2 011, экспресс-тестов на антиген – 6 101.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 406 800 заболевших COVID-19. 1 198 254 из них выздоровели, 27 128 – умерли. Проведено более 7,1 млн тестов.
Данные по областям:
Винницкая – 578 новых заболевших;
Житомирская – 570;
Ивано-Франковская – 508;
Львовская – 507;
Черновицкая – 447;
Киевская – 351;
Закарпатская – 307;
Одесская – 298;
Киев – 286;
Тернопольская – 236;
Николаевская – 220;
Днепропетровская – 212;
Харьковская – 184;
Хмельницкая – 166;
Сумская – 139;
Полтавская – 94;
Донецкая – 92;
Черкасская – 86;
Волынская – 83;
Ровенская – 62;
Запорожская – 58;
Черниговская – 40;
Херсонская – 34;
Луганская – 10;
Кировоградская – 4.
- С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин. В красной зоне официально находятся три области но, по словам Степанова, в скором времени там могут оказаться еще семь областей.
- 4 марта украинские ученые подтвердили, что в Украине был зафиксирован более заразный британский штамм коронавируса.
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