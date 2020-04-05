Коронавирус. Во Львове подтвердили первую смерть от COVID-19

Иллюстративное фото: pixabay.com

Во Львове 4 апреля умер 69-летний мужчина, положительный тест о том, что он был инфицирован COVID-19 получили утром 5 апреля. Об этом сообщает Радио Свобода.

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По данным городского штаба по противодействию эпидемии, у львовянина были сопутствующие болезни – сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.

Отмечается, что пациента госпитализировали 30 марта в Центр легочного здоровья. У него была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По состоянию 5 апреля во Львовской области зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечении в областной инфекционной клинической больнице находятся 56 человек, а на самоизоляции - 214. У семи пациентов тяжелое состояние, из них двое - на аппарате ИВЛ.

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Всего в Украине по состоянию на 10:00 5 апреля подтвердили 1251 случай заболевания COVID-19, умерли 32 человека, 25 выздоровели.