Коронавирус. Во Львове подтвердили первую смерть от COVID-19

Во Львове 4 апреля умер 69-летний мужчина, положительный тест о том, что он был инфицирован COVID-19 получили утром 5 апреля. Об этом сообщает Радио Свобода.
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По данным городского штаба по противодействию эпидемии, у львовянина были сопутствующие болезни – сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.
Отмечается, что пациента госпитализировали 30 марта в Центр легочного здоровья. У него была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
По состоянию 5 апреля во Львовской области зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечении в областной инфекционной клинической больнице находятся 56 человек, а на самоизоляции - 214. У семи пациентов тяжелое состояние, из них двое - на аппарате ИВЛ.
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