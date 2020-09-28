Коронавирус. Заболевших за сутки выявили во всех областях, больше всего – в Харьковской
В Украине выявили 201 305 заболевших за время эпидемии коронавируса, умерли 3998 больных COVID-19
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Харьковской области (339 случаев) и Киеве (328). Об этом говорится в системе мониторинга эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.
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По всей Украине за сутки зафиксировали 2671 заболевшего. За все время эпидемии в стране выявили 201 305 заразившихся, 88 453 выздоровевших и 3998 умерших.
Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:
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Киев – 22 143 заболевших (328 за сутки)
Львовская – 19 916 (132);
Харьковская – 17 703 (339);
Черновицкая – 14 113 (104);
Ивано-Франковская – 13 445 (110);
Одесская – 13 079 (203);
Тернопольская – 13 139 (153);
Ровенская – 12 145 (113);
Закарпатская – 9654 (22);
Киевская – 8854 (140);
Волынская – 7775 (143);
Винницкая – 5974 (74);
Житомирская – 5779 (123);
Хмельницкая – 5747 (125);
Днепропетровская – 5351 (66);
Черниговская – 3996 (36);
Сумская – 3813 (141);
Запорожская – 3773 (110);
Черкасская – 3759 (65);
Донецкая – 3046 (30);
Николаевская – 3011 (31);
Полтавская – 1972 (62);
Кировоградская – 1077 (3);
Херсонская – 1062 (13);
Луганская – 979 (5);
Нет данных об эпидемситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
- Сегодня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны. Киев попал в желтую.
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