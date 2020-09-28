Коронавирус. Заболевших за сутки выявили во всех областях, больше всего – в Харьковской

В Украине выявили 201 305 заболевших за время эпидемии коронавируса, умерли 3998 больных COVID-19

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Харьковской области (339 случаев) и Киеве (328). Об этом говорится в системе мониторинга эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.

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По всей Украине за сутки зафиксировали 2671 заболевшего. За все время эпидемии в стране выявили 201 305 заразившихся, 88 453 выздоровевших и 3998 умерших.

Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

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Киев – 22 143 заболевших (328 за сутки)

Львовская – 19 916 (132);

Харьковская – 17 703 (339);

Черновицкая – 14 113 (104);

Ивано-Франковская – 13 445 (110);

Одесская – 13 079 (203);

Тернопольская – 13 139 (153);

Ровенская – 12 145 (113);

Закарпатская – 9654 (22);

Киевская – 8854 (140);

Волынская – 7775 (143);

Винницкая – 5974 (74);

Житомирская – 5779 (123);

Хмельницкая – 5747 (125);

Днепропетровская – 5351 (66);

Черниговская – 3996 (36);

Сумская – 3813 (141);

Запорожская – 3773 (110);

Черкасская – 3759 (65);

Донецкая – 3046 (30);

Николаевская – 3011 (31);

Полтавская – 1972 (62);

Кировоградская – 1077 (3);

Херсонская – 1062 (13);

Луганская – 979 (5);

Нет данных об эпидемситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Сегодня в Украине вступают в силу новые карантинные зоны . Киев попал в желтую.

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Марк Сировой

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