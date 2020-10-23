Красная зона карантина. В Харькове ослабили часть ограничений: кинотеатры снова откроют
В Харькове разрешили работать кинотеатрам и проводить тренировки спортсменов-сборников, несмотря на красную зону карантина
В Харькове, Люботине и четырех районах области, которые входят в красную карантинную зону из-за эпидемии коронавируса, ослабили часть ограничений. Об этом сообщил в Facebook глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
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Отмечается, что теперь будет разрешено работать кинотеатрам и проводить учебно-тренировочную работу среди спортсменов области, которые входят в национальные сборные, сообщил Кучера.
Эти ослабления, кроме Харькова и Люботина, также касаются Богодуховского, Золочевского, Лозовского и Первомайского районов, которые также находятся в красной зоне.
- Сегодня в Украине обновили список карантинных зон. В красную зону вошли 11 облцентров. Новые правила вступят в силу с понедельника, 26 октября.
- За прошедшие сутки в Харьковской области выявили 693 заболевших COVID-19. Это наивысший в Украине показатель.
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