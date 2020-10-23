COVID-19. В топ-3 по суточной заболеваемости вошли Киев, Харьковская и Одесская области

В целом за сутки по всем областям было зафиксировано более 7500 новых случаев коронавирусной болезни

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом было выявлено в Харьковской области (693 новых случая), Киеве (635) и Одесской области (571), меньше всего – в Кировоградской области (72). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По всей Украине за сутки зарегистрировали 7517 новых пациентов с COVID-19 – это новый рекордный показатель. За все время эпидемии в стране выявили 330 396 заболевших, 6164 пациента умерли и 137 578 украинцев выздоровели.

Заболеваемость коронавирусом по регионам:

Киев – 33 135 заболевших (635 за сутки);

Харьковская – 31 592 (693);

Львовская – 26 399 (378);

Одесская – 21 128 (571);

Черновицкая – 18 811 (249);

Тернопольская – 18 613 (330);

Ивано-Франковская – 17 705 (258);

Ровенская – 16 985 (294);

Киевская – 13 958 (270);

Закарпатская – 12 541 (256);

Хмельницкая – 12 413 (471);

Днепропетровская – 12 380 (312);

Волынская – 11 792 (218);

Житомирская – 11 264 (426);

Сумская – 9888 (158);

Винницкая – 8923 (141);

Донецкая – 8160 (264);

Черкасская – 7704 (163);

Черниговская – 7582 (215);

Полтавская – 7532 (316);

Запорожская – 7495 (402);

Николаевская – 6602 (174);

Луганская – 2985 (144);

Херсонская – 2951 (107);

Кировоградская – 1858 (72).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

Читайте также: COVID-19. Евросоюз обновил список стран зеленой зоны

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.