COVID-19. В топ-3 по суточной заболеваемости вошли Киев, Харьковская и Одесская области
В целом за сутки по всем областям было зафиксировано более 7500 новых случаев коронавирусной болезни
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом было выявлено в Харьковской области (693 новых случая), Киеве (635) и Одесской области (571), меньше всего – в Кировоградской области (72). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
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По всей Украине за сутки зарегистрировали 7517 новых пациентов с COVID-19 – это новый рекордный показатель. За все время эпидемии в стране выявили 330 396 заболевших, 6164 пациента умерли и 137 578 украинцев выздоровели.
Заболеваемость коронавирусом по регионам:
Киев – 33 135 заболевших (635 за сутки);
Харьковская – 31 592 (693);
Львовская – 26 399 (378);
Одесская – 21 128 (571);
Черновицкая – 18 811 (249);
Тернопольская – 18 613 (330);
Ивано-Франковская – 17 705 (258);
Ровенская – 16 985 (294);
Киевская – 13 958 (270);
Закарпатская – 12 541 (256);
Хмельницкая – 12 413 (471);
Днепропетровская – 12 380 (312);
Волынская – 11 792 (218);
Житомирская – 11 264 (426);
Сумская – 9888 (158);
Винницкая – 8923 (141);
Донецкая – 8160 (264);
Черкасская – 7704 (163);
Черниговская – 7582 (215);
Полтавская – 7532 (316);
Запорожская – 7495 (402);
Николаевская – 6602 (174);
Луганская – 2985 (144);
Херсонская – 2951 (107);
Кировоградская – 1858 (72).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
- 21 октября 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль призвал глав областей предлагать идеи по созданию мобильных госпиталей.
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