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COVID-19. Шмыгаль призвал глав областей предлагать идеи по созданию мобильных госпиталей

21.10.2020, 14:13
COVID-19. Шмыгаль призвал глав областей предлагать идеи по созданию мобильных госпиталей - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер отметил, что до конца месяца 80% койкомест для больных коронавирусом должны быть обеспечены подачей кислорода

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал глав областных госадминистраций предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей для больных COVID-19 в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 

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Шмыгаль отметил, что главам регионов необходимо просчитать, как возможно максимально расширить коечный фонд. По его словам, до конца месяца 80% койкомест для больных коронавирусом должны быть обеспечены подачей кислорода. 

Также премьер добавил, что по расчетам СНБО, заболеваемость COVID-19 во Львовской области может существенно увеличиться.

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Станислав Стороженко
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