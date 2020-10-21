COVID-19. Шмыгаль призвал глав областей предлагать идеи по созданию мобильных госпиталей

Премьер отметил, что до конца месяца 80% койкомест для больных коронавирусом должны быть обеспечены подачей кислорода

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал глав областных госадминистраций предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей для больных COVID-19 в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Шмыгаль отметил, что главам регионов необходимо просчитать, как возможно максимально расширить коечный фонд. По его словам, до конца месяца 80% койкомест для больных коронавирусом должны быть обеспечены подачей кислорода.

Также премьер добавил, что по расчетам СНБО, заболеваемость COVID-19 во Львовской области может существенно увеличиться.

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Станислав Стороженко

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