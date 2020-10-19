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Коронавирус. В Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября

19.10.2020, 14:37
Коронавирус. В Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября - Фото
Игорь Кузин (Фото: uacrisis.org)

В Минздраве прогнозируют пик волны вирусных инфекций в конце ноября

В Украине пик эпидемии COVID-19 и ОРВИ ожидают в конце ноября этого года.  Об этом заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

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По его словам, пик эпидемии будет в конце ноября, потому что обычно это пиковый период для всех вирусных инфекций.

"Если говорить как об ОРВИ, так и о новой коронавирусной инфекции, пик волны чаще всего происходит в конце ноября и после этого идет на спад на протяжении декабря, января... Мы рассчитываем на то, что пиковый уровень заболеваемости у нас будет в конце ноября", – объяснил Кузин.

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Арина Толина
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