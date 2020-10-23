COVID-19. Евросоюз обновил список стран зеленой зоны

Украинцы пока не смогут путешествовать по Европе

В связи с пандемией коронавируса в мире Европейский союз 22 октября обновил список третьих стран, жители которых могут путешествовать в страны ЕС, Украина не попала в него. Об этом говорится на сайте Совета Европы.

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С 22 октября государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей третьих стран :

Австралия;

Япония;

Новая Зеландия;

Руанда;

Сингапур;

Южная Корея;

Таиланд;

Уругвай;

Китай при условии подтверждения взаимности.

"Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для целей данной рекомендации", – отмечается в сообщении.

Запрет на поездки по Европе коснулся граждан Грузии, Канады, и Туниса.

Вчера, 21 октября, в Украине выявили 7053 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 6719), среди них 306 детей и 354 медика. Это новый рекордный показатель за время эпидемии в стране

13 октября в Евросоюзе определили критерии для закрытия границ: количество новых зарегистрированных случаев COVID-19, число проведенных тестов и процент тестов с положительным результатом.

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Арина Толина

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