COVID-19. Евросоюз обновил список стран зеленой зоны
Украинцы пока не смогут путешествовать по Европе
В связи с пандемией коронавируса в мире Европейский союз 22 октября обновил список третьих стран, жители которых могут путешествовать в страны ЕС, Украина не попала в него. Об этом говорится на сайте Совета Европы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
С 22 октября государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей третьих стран :
- Австралия;
- Япония;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Сингапур;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Уругвай;
- Китай при условии подтверждения взаимности.
"Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для целей данной рекомендации", – отмечается в сообщении.
Запрет на поездки по Европе коснулся граждан Грузии, Канады, и Туниса.
Вчера, 21 октября, в Украине выявили 7053 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 6719), среди них 306 детей и 354 медика. Это новый рекордный показатель за время эпидемии в стране
- 13 октября в Евросоюзе определили критерии для закрытия границ: количество новых зарегистрированных случаев COVID-19, число проведенных тестов и процент тестов с положительным результатом.
Читайте также: Украинцы пока не смогут путешествовать по Европе, страна попала в "серую зону" – Ляшко
Комментарии