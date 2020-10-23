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COVID-19. Евросоюз обновил список стран зеленой зоны

23.10.2020, 08:08
COVID-19. Евросоюз обновил список стран зеленой зоны - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/ЕРА

Украинцы пока не смогут путешествовать по Европе

В связи с пандемией коронавируса в мире Европейский союз 22 октября обновил список третьих стран, жители которых могут путешествовать в страны ЕС, Украина не попала в него. Об этом говорится на сайте Совета Европы.

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С 22 октября государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей третьих стран :

  • Австралия;
  • Япония;
  • Новая Зеландия;
  • Руанда;
  • Сингапур;
  • Южная Корея;
  • Таиланд;
  • Уругвай;
  • Китай при условии подтверждения взаимности.

"Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для целей данной рекомендации", – отмечается в сообщении.

Запрет на поездки по Европе коснулся граждан Грузии, Канады, и Туниса.

Вчера, 21 октября, в Украине выявили 7053 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 6719), среди них 306 детей и 354 медика. Это новый рекордный показатель за время эпидемии в стране

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Арина Толина
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