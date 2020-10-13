Коронавирус. В ЕС определили критерии для закрытия границ
ЕС определил три критерия для закрытия внутренних границ из-за пандемии COVID-19 в мире
В связи с пандемией коронавируса Совет Европы утвердил рекомендации о координации мер по ограничению свободного передвижения, речь идет о распределении стран на зоны в зависимости от эпидситуации. Об этом говорится в сообщении Совета Европы.
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Каждую неделю государства-члены должны предоставлять Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC) данные по таким критериям:
- количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за последние 14 дней;
- количество тестов на 100 000 населения, проведенных за последнюю неделю (скорость тестирования);
- процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю.
На основе этих данных ECDC должен публиковать еженедельную карту стран-членов ЕС с разбивкой по регионам, чтобы помочь государствам-членам в принятии решений.
В зависимости от результатов все страны будут распределены на четыре зоны:
- зеленая, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;
- оранжевая, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но частота положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или, если показатель новых случаев за 14 дней – от 25 до 150, а частота положительных результатов тестов ниже 4%;
- красная, если показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестов –
4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150
- серая, если информации недостаточно или скорость тестирования ниже 300.
Государства-члены не должны ограничивать свободное передвижение лиц, путешествующих в зеленые зоны или из них.
- 13 октября сообщалось, что украинским туристам разрешили по состоянию на 13 октября путешествовать еще в шесть стран – Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, Сан Томе и Принсипи.
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