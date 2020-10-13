Коронавирус. В ЕС определили критерии для закрытия границ

ЕС определил три критерия для закрытия внутренних границ из-за пандемии COVID-19 в мире

В связи с пандемией коронавируса Совет Европы утвердил рекомендации о координации мер по ограничению свободного передвижения, речь идет о распределении стран на зоны в зависимости от эпидситуации. Об этом говорится в сообщении Совета Европы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Каждую неделю государства-члены должны предоставлять Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC) данные по таким критериям:

количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за последние 14 дней;

количество тестов на 100 000 населения, проведенных за последнюю неделю (скорость тестирования);

процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю.

На основе этих данных ECDC должен публиковать еженедельную карту стран-членов ЕС с разбивкой по регионам, чтобы помочь государствам-членам в принятии решений.

В зависимости от результатов все страны будут распределены на четыре зоны:

зеленая, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;

оранжевая, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но частота положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или, если показатель новых случаев за 14 дней – от 25 до 150, а частота положительных результатов тестов ниже 4%;

красная, если показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестов –

4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150

4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150 серая, если информации недостаточно или скорость тестирования ниже 300.

Государства-члены не должны ограничивать свободное передвижение лиц, путешествующих в зеленые зоны или из них.

13 октября сообщалось, что украинским туристам разрешили по состоянию на 13 октября путешествовать еще в шесть стран – Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, Сан Томе и Принсипи.

Читайте также: Карантин. Кулеба против введения запрета въезда иностранцам

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.