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Карантин. Кулеба против введения запрета въезда иностранцам

13.10.2020, 10:54
Карантин. Кулеба против введения запрета въезда иностранцам - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что общество не готово к возвращению жестких ограничений

Глава МИД Дмитрий Кулеба выступает против введения запрета въезда иностранцам и массового возвращения украинцев домой. Об этом он сообщил сегодня на онлайн брифинге.

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Кулеба подчеркнул, что МИД выполнил свою функцию по возвращению украинцев домой.

"Наступила новая реальность. Все, кто хотел – все вернулись. Сейчас не надо генерировать новые миграционные потоки, потому что сейчас каждое лишнее движение создает опасность", – считает министр иностранных дел.

По его словам, на международных переговорах постоянно обсуждается вопрос пандемии COVID-19.

"Единодушное мнение, что хотя COVID-19 тот же, но действовать так же, как правительства действовали в начале пандемии, уже невозможно", – отметил он.

Кулеба убежден, что общество не готово к возвращению жесткого карантина, а страны думают о последствиях закрытия границ для экономики.

  • 29 сентября в Госпогранслужбе разъяснили условия въезда для иностранцев.
  • В условиях эпидемии коронавируса украинским туристам разрешили по состоянию на 13 октября путешествовать еще в шесть стран.

 

Арина Толина
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