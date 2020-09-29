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Коронавирус. В Госпогранслужбе разъяснили условия въезда для иностранцев

29.09.2020, 10:53
Коронавирус. В Госпогранслужбе разъяснили условия въезда для иностранцев - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал о дополнительных условиях для иностранцев при пересечении госграницы

Вчерашние изменения в постановление Кабмина определяют дополнительные условия при въезде иностранцев в Украину. Об этом сегодня LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"В частности, необходимость иметь страховой полис, а также самоизоляция при следовании из стран красной зоны. Такие нормы будут действовать до 31 октября", – объяснил Демченко.

Норма по самоизоляции не распространяется на следующие категории:

  •  лиц, не старше 12 лет;
  • лиц, прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;
  • лиц, которые являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не были на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  • работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
  • водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов;
  • инструкторов вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в подготовке подразделений Вооруженных Сил;
  • деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождает каждого из них;
  • лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  • лиц, которые имеют отрицательный результат теста на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (тест проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы).

В Госпогранслужбе сообщили, что без наличия полиса страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя и выезда из них.

Арина Толина
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