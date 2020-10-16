Украинцы пока не смогут путешествовать по Европе, страна попала в "серую зону" – Ляшко

Пока что Украина не подпадает ни под один из критериев, определенных Евросоюзом для свободного перемещения по Европе

Украина пока не соответствует ни одному из трех критериев, установленных Евросоюзом для желающих путешествовать по европейским странам, сообщил во время онлайн-брифинга главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Он напомнил, что в качестве ключевых показателей для свободного передвижения между европейскими странами ЕС выбрало три критерия: охват тестированием, заболеваемость за 14 дней и количество положительных результатов исследований на коронавирус.

На основании этих трех показателей устанавливаются уровни эпидемиологической опасности: красный, желтый или зеленый, но также есть еще и серый – в эту зону попадают страны, которые не соответствуют критерию по охвату тестированием.

Если стране будет присвоен зеленый уровень, то ее жители смогут свободно передвигаться по Европе, а для туристов из стран желтого или красного уровней будут устанавливаться ограничения.

Чтобы выйти из этой зоны Украине нужно будет проводить более 300 тестов на 100 000 жителей, но пока что этот показатель в среднем по стране составляет 120 тестов на 100 000 человек. В Киеве он самый высокий – 271 тест, а в Кировоградской области самый низкий – 64 теста на 100 000 населения, отметил Ляшко.

При этом, доля положительный тестов на COVID-19 должна составлять не менее 4% (в Украине этот показатель пока 18%), а заболеваемость – не должна превышать 25 человек на 100 000 жителей (в Украине она составляет 179 человек).

13 октября в Евросоюзе определили критерии для закрытия границ: количество новых зарегистрированных случаев COVID-19, число проведенных тестов и процент тестов с положительным результатом.

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Дарья Мостовая

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