Красная зона. Мэр Ивано-Франковска объяснил, что закроют

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что ограничения коснутся работы кинотеатров

Несмотря на красную зону карантина из-за роста количества больных COVID-19, общественный транспорт не прекратит работу в Ивано-Франковске с 19 октября, закроют только кинотеатры. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении.

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"Общественный транспорт будет работать в обычном режиме, требования – сидячие места и масках. Все торгово-развлекательные центры могут работать в обычном режиме. Никакого ограничения бизнесу в красной зоне нет", – отметил мэр.

По его словам, карантинные ограничения не будут касаться также работы учебных заведений.

"Поезда также будут ехать в обычном режиме", – уточнил мэр Ивано-Франковска.

Марцинкив добавил, что с понедельника, 19 октября, детские сады будут работать.

"По школам – жду предложений от наших учебных заведений, учителей, родителей. Посоветуйтесь", – сказал Марцинкив, уточнив, что с 5 октября планировали сделать дистанционное обучение, когда будет избирательная кампания.

Мэр напомнил, что на мероприятиях должно быть не более 20 человек, вступят в силу ограничения в работе кинотеатров.

За минувшие сутки в Ивано-Франковской области выявили 208 больных коронавирусом.

13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.

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Арина Толина

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