COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявили в четырех областях и Киеве: динамика

За последние сутки больше всего заразившихся COVID-19 – в Харьковской области

За минувшие сутки больше всего инфицированных COVID-19 выявили в Харьковской (544), Одесской (502), Днепропетровской (423), Хмельницкой (414) областях и Киеве (455). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразившихся коронавирусом за этот период зафиксировали в в Кировоградской области (28).

Динамика по регионам:

Киев – 29 412 заболевших (455 за сутки);

Харьковская – 27 457 (544);

Львовская – 24 171 (365);

Одесская – 18 013 (502);

Черновицкая – 17 203 (199);

Тернопольская – 16 916 (216);

Ивано-Франковская – 16 163 (208);

Ровенская – 15 398 (212);

Киевская – 12 207 (229);

Закарпатская – 11 461 (156);

Волынская – 10 515 (195);

Хмельницкая – 10 098 (414);

Днепропетровская – 10 257 (423);

Житомирская – 9286 (156);

Винницкая – 8070 (129);

Сумская – 8252 (269);

Донецкая – 6658 (167);

Черниговская – 6379 (200);

Черкасская – 6387 (230);

Запорожская – 6162 (150);

Полтавская – 5469 (243);

Николаевская – 5336 (129);

Херсонская – 2264 (69);

Луганская – 2229(104);

Кировоградская – 1468 (28).

Нет данных с временно оккупированного Россией Крыма и части территорий Донбасса.

Вчера, 15 октября, в Украине выявили 5992 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, это рекордный показатель за время эпидемии в стране.

13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.

15 октября в Украине обновили карантинные зоны, восемь облцентров попали в красную зону.

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Арина Толина

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