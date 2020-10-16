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COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявили в четырех областях и Киеве: динамика

16.10.2020, 09:04
COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявили в четырех областях и Киеве: динамика - Фото
Иллюстративное фото: Martin Divisek/ЕРА

За последние сутки больше всего заразившихся COVID-19 – в Харьковской области

За минувшие сутки больше всего инфицированных COVID-19 выявили в Харьковской (544), Одесской (502), Днепропетровской (423), Хмельницкой (414) областях и Киеве (455). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразившихся коронавирусом за этот период зафиксировали в в Кировоградской области (28).

Динамика по регионам:

  • Киев – 29 412 заболевших (455 за сутки);
  • Харьковская – 27 457 (544);
  • Львовская – 24 171 (365);
  • Одесская – 18 013 (502);
  • Черновицкая – 17 203 (199);
  • Тернопольская – 16 916 (216);
  • Ивано-Франковская – 16 163 (208);
  • Ровенская – 15 398 (212);
  • Киевская – 12 207 (229);
  • Закарпатская – 11 461 (156);
  • Волынская – 10 515 (195);
  • Хмельницкая – 10 098 (414);
  • Днепропетровская – 10 257 (423);
  • Житомирская – 9286 (156);
  • Винницкая – 8070 (129);
  • Сумская – 8252 (269);
  • Донецкая – 6658 (167);
  • Черниговская – 6379 (200);
  • Черкасская – 6387 (230);
  • Запорожская – 6162 (150);
  • Полтавская – 5469 (243);
  • Николаевская – 5336 (129);
  • Херсонская – 2264 (69);
  • Луганская – 2229(104);
  • Кировоградская – 1468 (28).

Нет данных с временно оккупированного Россией Крыма и части территорий Донбасса.

Вчера, 15 октября, в Украине выявили 5992 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, это рекордный показатель за время эпидемии в стране. 

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Арина Толина
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