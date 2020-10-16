COVID-19. Больше всего заболевших за сутки выявили в четырех областях и Киеве: динамика
За последние сутки больше всего заразившихся COVID-19 – в Харьковской области
За минувшие сутки больше всего инфицированных COVID-19 выявили в Харьковской (544), Одесской (502), Днепропетровской (423), Хмельницкой (414) областях и Киеве (455). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
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Меньше всего заразившихся коронавирусом за этот период зафиксировали в в Кировоградской области (28).
Динамика по регионам:
- Киев – 29 412 заболевших (455 за сутки);
- Харьковская – 27 457 (544);
- Львовская – 24 171 (365);
- Одесская – 18 013 (502);
- Черновицкая – 17 203 (199);
- Тернопольская – 16 916 (216);
- Ивано-Франковская – 16 163 (208);
- Ровенская – 15 398 (212);
- Киевская – 12 207 (229);
- Закарпатская – 11 461 (156);
- Волынская – 10 515 (195);
- Хмельницкая – 10 098 (414);
- Днепропетровская – 10 257 (423);
- Житомирская – 9286 (156);
- Винницкая – 8070 (129);
- Сумская – 8252 (269);
- Донецкая – 6658 (167);
- Черниговская – 6379 (200);
- Черкасская – 6387 (230);
- Запорожская – 6162 (150);
- Полтавская – 5469 (243);
- Николаевская – 5336 (129);
- Херсонская – 2264 (69);
- Луганская – 2229(104);
- Кировоградская – 1468 (28).
Нет данных с временно оккупированного Россией Крыма и части территорий Донбасса.
Вчера, 15 октября, в Украине выявили 5992 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, это рекордный показатель за время эпидемии в стране.
- 13 октября в Украине продлили карантин до конца года и усилили часть ограничений.
- 15 октября в Украине обновили карантинные зоны, восемь облцентров попали в красную зону.
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