Красная зона. В Луганской области ввели дополнительные ограничения

В школах Луганской области дистанционное обучение будет до 15 ноября 2020 года

В Луганской области сегодня региональная комиссия ТЭБ и ЧС утвердила дополнительные ограничения в связи с попаданием в красную карантинную зону. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминитрации.

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В результате принято решение запретить на территории области:

посещение учебных заведений (общего среднего образования, профессиональной (профессионально-технического) образования;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей "автоконцерта";

прием посетителей в кинотеатрах (кроме "автокинотеатров");

прием после 22:00 и до 07:00 посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе);

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности, кроме приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений.

Поручено также внедрить использование технологий дистанционного образования и ввести с 15 октября по 15 ноября 2020 года дистанционное обучение.

С понедельника, 19 октября, в Украине начало действовать новое деление на эпидемиологические зоны. В красную зону попал ряд районов ЛУганской области.

В Харькове, который также попал в красную зону, заявили, что не собираются останавливать общественный транспорт и закрывать общепит.

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Арина Толина

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