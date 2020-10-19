Красная зона. В Луганской области ввели дополнительные ограничения
19.10.2020, 14:17
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В школах Луганской области дистанционное обучение будет до 15 ноября 2020 года
В Луганской области сегодня региональная комиссия ТЭБ и ЧС утвердила дополнительные ограничения в связи с попаданием в красную карантинную зону. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминитрации.
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В результате принято решение запретить на территории области:
- посещение учебных заведений (общего среднего образования, профессиональной (профессионально-технического) образования;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей "автоконцерта";
- прием посетителей в кинотеатрах (кроме "автокинотеатров");
- прием после 22:00 и до 07:00 посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе);
- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности, кроме приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений.
Поручено также внедрить использование технологий дистанционного образования и ввести с 15 октября по 15 ноября 2020 года дистанционное обучение.
- С понедельника, 19 октября, в Украине начало действовать новое деление на эпидемиологические зоны. В красную зону попал ряд районов ЛУганской области.
- В Харькове, который также попал в красную зону, заявили, что не собираются останавливать общественный транспорт и закрывать общепит.
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