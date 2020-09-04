Красная зона. Власти Тернополя отказались ужесточать карантин - мэр

Сергей Надал объясняет решение не ужесточать карантин в Тернополе экономическими причинами

Власти Тернопополя не будут ужесточать введенные из-за эпидемии карантинные меры, несмотря на попадание города в красную зону. Такое решение принял местный горсовет, сообщил в Facebook мэр города Сергей Надал.

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По его словам, власти города не собираются прекращать работу учебных заведений и предпринимателей. Общественный транспорт продолжит работать в режиме спецрейсов. На заседании оперативного штаба горсовета Надал уточнил, что общественный транспорт будет перевозить работников сферы ЖКХ и тех, кто трудится на инфраструктурных объектах.

"Если мы сейчас остановим работу всех субъектов хозяйствования и остановим работу города, то мы полностью потеряем поступления (в бюджет - ред.). Мы не сможем содержать больницы, не сможем выплачивать премии врачам, ни купить масок, ни медикаментов. Мы не сможем профинансировать потребности полиции, ни военкомат, ни любые другие государственные органы, которые мы дофинансируем", - объяснил решение Надал.

Он также призвал работников полиции не составлять протоколы на предпринимателей и напомнил, что в недавнем решении по делу о карантине Конституционный суд подчеркнул, что Кабмин не имеет полномочий для ограничения прав граждан.

в Украине начнет действовать новое карантинное деление на зоны. В красную зону попали Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и другие города. С понедельника, 7 сентября,

За прошедшие сутки в Тернопольской области выявили 204 случая заражения COVID-19.

Ранее власти Тернополя уже отказывались ужесточать карантин, несмотря на красную зону.

Станислав Стороженко

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