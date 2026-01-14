Кривой Рог частично без света и отопления после новой атаки "шахедов"
В ночь на 14 января Россия атаковала Кривой Рог, после чего более 45 000 домов остались без света и сотни – без тепла. Об этом написал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
В 00:57 он сообщил о взрывах в городе из-за массированной атаки "шахедов" по одному из объектов инфраструктуры. Он призвал горожан набрать воду и зарядить гаджеты, если есть возможность, потому что "будет сложно".
Впоследствии Вилкул сообщил об аварийных отключениях более чем 45 000 абонентов от энергоснабжения и более 700 домов – от теплоснабжения нескольких котельных.
"Малые котельные уже перешли на генераторы, но напоминаю, что для котельных 6 киловольт генераторов не существует в природе. Насосные Горводоканала перешли на генераторы, воду в системе удерживаем, но давление будет ниже", – отметил он.
Также он предупредил, что утром не будет работать скоростной трамвай.
- В ночь на 13 января Россия запустила по Украине 25 ракет и 293 ударных дрона. Криворожский район тоже был под ударом.
Комментарии (0)