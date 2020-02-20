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Кривой Рог. СБУ выявила крупные убытки при строительстве дорог - фото

Кривой Рог. СБУ выявила крупные убытки при строительстве дорог - фото - Фото
Фото: ssu.gov.ua
20.02.2020, 12:55

В СБУ сообщили, что незаконная сделка нанесла ущерб государству на общую сумму почти 10 млн грн

Служба безопасности Украины блокировала схему завладения госсредствами, выделенными на проведение ремонта автомобильных дорог на территории Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.

По данным следствия, представители одной из подрядных коммерческих структур, осуществляющих капитальный ремонт автодорог в Кривом Роге, наладили механизм присвоения бюджетных средств.

Фото: ssu.gov.ua

Для реализации противоправной схемы подрядчики вносили в бухгалтерскую и техническую документацию ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и использованных материалов.

По предварительным оценкам специалистов, сделка нанесла ущерб государству на общую сумму почти 10 млн грн.

Во время обысков по месту расположения производственных мощностей и офисных помещений фирмы-подрядчика правоохранители обнаружили документальные материалы и черновую бухгалтерию, подтверждающие противоправную деятельность.

Фото: ssu.gov.ua

Руководителю коммерческой структуры объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к сделке.

  • 29 января СБУ предотвратила использование российского программного продукта для камер видеонаблюдения на автодорогах Львовской области.
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