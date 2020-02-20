Кривой Рог. СБУ выявила крупные убытки при строительстве дорог - фото

Служба безопасности Украины блокировала схему завладения госсредствами, выделенными на проведение ремонта автомобильных дорог на территории Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.
По данным следствия, представители одной из подрядных коммерческих структур, осуществляющих капитальный ремонт автодорог в Кривом Роге, наладили механизм присвоения бюджетных средств.
Фото: ssu.gov.ua
Для реализации противоправной схемы подрядчики вносили в бухгалтерскую и техническую документацию ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и использованных материалов.
По предварительным оценкам специалистов, сделка нанесла ущерб государству на общую сумму почти 10 млн грн.
Во время обысков по месту расположения производственных мощностей и офисных помещений фирмы-подрядчика правоохранители обнаружили документальные материалы и черновую бухгалтерию, подтверждающие противоправную деятельность.
Фото: ssu.gov.ua
Руководителю коммерческой структуры объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к сделке.