Кривой Рог. СБУ выявила крупные убытки при строительстве дорог - фото

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины блокировала схему завладения госсредствами, выделенными на проведение ремонта автомобильных дорог на территории Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.

По данным следствия, представители одной из подрядных коммерческих структур, осуществляющих капитальный ремонт автодорог в Кривом Роге, наладили механизм присвоения бюджетных средств.

Фото: ssu.gov.ua

Для реализации противоправной схемы подрядчики вносили в бухгалтерскую и техническую документацию ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и использованных материалов.

По предварительным оценкам специалистов, сделка нанесла ущерб государству на общую сумму почти 10 млн грн.

Во время обысков по месту расположения производственных мощностей и офисных помещений фирмы-подрядчика правоохранители обнаружили документальные материалы и черновую бухгалтерию, подтверждающие противоправную деятельность.

Фото: ssu.gov.ua

Руководителю коммерческой структуры объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к сделке.