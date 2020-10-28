Крушение поезда в Кривом Роге. Задержан подозреваемый в демонтаже ж/д-полотна
28.10.2020, 16:36
Место крушения поезда у Кривого Рога (Фото: Telegram Владимира Жмака)
Глава Укрзализныци Владимир Жмак сообщил, что подозреваемый задержан "с поличным"
Правоохранители задержали подозреваемого в демонтаже железнодорожного полотна, ставшего причиной крушения грузового поезда на перегоне у Кривого Рога. Об этом сообщил в Telegram глава Укрзализныци Владимир Жмак.
По его словам, сотрудники МВД совместно с работниками службы безопасности УЗ оперативно установили подозреваемого и задержали его с поличным.
"Сейчас этот человек дает показания", – написал Жмак.
По информации глазы УЗ, на месте инцидента продолжаются восстановительные работы – уже подняли и установили на рельсы четыре вагона из 15-ти.
- 28 октября в 04:10 на окраине Кривого Рога сошел с рельсов грузовой поезд, пострадавших нет.
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