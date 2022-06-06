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Лагерь для российских военнопленных на западе Украине: Малюська описал условия содержания

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 15:59
Лагерь для российских военнопленных на западе Украине: Малюська описал условия содержания - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине создали лагерь для военнопленных из России в одной из западных областей. В такое учреждение помещают тех военнопленных, которых не планируют обменивать. Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

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"Мы создали специальный лагерь для военнопленных на западе Украины, где содержатся те военнопленные, в отношении которых нет ближайших ожиданий по обмену", – сообщил Малюська.

По его словам, военных РФ, которые только попали в плен или у украинской стороны есть планы их обменять, размещают в учреждениях Министерства юстиции по всей территории Украины. 

Малюська описал уровень удержания военнопленных РФ как "немного лучше, чем содержание заключенного или осужденного": у них есть доступ к представителям Красного Креста, лучше питание и средства гигиены. 

Он добавил, что украинская сторона придерживается норм Женевских конвенций и руководствуется принципом, чтобы у военнопленных РФ не было никаких оснований обвинять нас в пытках и военных преступлениях.

Также министр юстиций добавил, что Россия содержит украинских военнопленных в разных условиях – это может быть нейтральное отношение в следственных изоляторах, но и есть случаи пыток и ненадлежащего отношения.

  • 28 мая Кабмин назначил главой Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова

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Наталия Фреик
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военный лагерь война армия рф военнопленные Денис Малюська
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