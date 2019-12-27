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Лисичанск остается без тепла и воды: прорыв трубопровода

Лисичанск остается без тепла и воды: прорыв трубопровода - Фото
Фото: pixabay.com
27.12.2019, 08:52

К ремонтным работам привлекли аварийную бригаду

По состоянию на сегодня на 07:00 электроснабжение семи насосных станций ЛКСП Лисичанскводоканал, которые были отключены 24 декабря из-за задолженности за потребленную электроэнергию, восстановили, однако произошел прорыв трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При повышении давления в сети зафиксирован порыв трубопровода диаметром 600 мм, в результате чего без водоснабжения пока остаются часть Лисичанска, Приволья и Новодружеска (около 23 000 абонентов).

В связи с недостаточным количеством воды в системе приостановлена ​​работа котельной в Лисичанске, без теплоснабжения - 110 жилых домов (около 5200 абонентов), три детских сада, три школы, три учебных и пять медицинских учреждений.

К ремонтным работам привлекли аварийную бригаду. Температура воздуха +4 градуса. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.

  • 26 декабря в связи с тем, что жители Лисичанска остались без водоснабжения глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил о необходимости ввести в городе ВГА (военно-гражданскую администрацию, - ред.). 
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