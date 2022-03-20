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Луганская область. Оккупанты расстреляли из танка дом престарелых: погибли 56 человек

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 15:04
Луганская область. Оккупанты расстреляли из танка дом престарелых: погибли 56 человек - Фото
Фото - Гайдай

В городе Кременная Луганской области российские оккупанты расстреляли в упор из танка дом престарелых. Это произошло 11 марта, а сейчас стало известно о 56 погибших, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, добраться до места трагедии до сих пор невозможно.

Он отметил, что дом престарелых оккупанты обстреляли цинично и преднамеренно – просто подогнали танк, поставили напротив здания и стали стрелять.

"Те, кто доживал свой век в доме – 56 человек, погибли на месте. Выживших, а это 15 человек, оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат", – сообщил Гайдай.

  • За минувшие сутки, 19 марта, из-за обстрелов оккупантов в Рубежном и Северодонецке были разрушены 24 дома. В Рубежном погибли три человека, из них – двое детей. Еще двое пострадали, в том числе ребенок.
  • По всей Луганской области продолжаются серьезные бои. Не имея успеха на поле боя, российские войска обстреливают все подконтрольные Украине населенные пункты области, терроризируя гражданских. Оккупантам удалось частично захватить Рубежное, однако, по словам Гайдая, через несколько дней город удастся освободить.
Оксана Житнюк
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