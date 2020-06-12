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Львовская ОГА: Сейчас новые пациенты переносят COVID-19 тяжелее, чем месяц назад

Львовская ОГА: Сейчас новые пациенты переносят COVID-19 тяжелее, чем месяц назад - Фото
Фото: пресс-служба Львовской ОГА
12.06.2020, 17:18

Новые заразившиеся коронавирусом переносят COVID-19 тяжелее, чем те, кто заболел месяц назад, говорят во Львовской ОГА

Показатели заболеваемости COVID-19 во Львовской области не позволяют ослабить карантин в области, состояние новых пациентов с COVID-19 тяжелее, чем месяц назад. Поэтому, карантин в регионе продлили до 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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Отмечается, что Львовская область не соответствует одному из трех критериев для ослабления карантина – по инцидентности.

В ОГА сообщают, что в области стабильно высокие цифры госпитализированных больных. За последние двое суток зафиксировано более 250 новых случаев заражения коронавирусом – это антирекорд. Общий показатель инцидентности по области, при норме 12 составляет 21,4.

По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, сейчас в области все свидетельствует о пике заболеваемости, ухудшении эпидситуации и увеличении количества осложнений.

"Состояние пациентов, у которых сейчас диагностируют коронавирус, тяжелее, чем месяц или два назад", – сказал Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, пациенты, которые попадают в больницы, находятся в тяжелом или средней тяжести состояниях. Заполненность мест – почти 35%, количество проведенных ПЦР-тестирований на 100 000 населения – 27, показатель инцидентности по Львову – 41.

  • Сегодня, 12 июня, В Украине выявили 683 новых больных COVID-19 за сутки.
Наталия Медведева
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Львовская ОГА коронавирус карантин
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