Мэр Житомира Сухомлин досрочно сложил полномочия

Сергей Сухомлин (Фото: Житомирский городской совет)

В четверг, 19 сентября, Сергей Сухомлин досрочно сложил полномочия Житомирского городского головы. Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета.

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Такое решение во время тайного голосования на 45-й (внеочередной) сессии горсовета поддержали 33 депутата.

Сам Сухомлин назвал решение покинуть пост городского головы Житомира сложным и добавил, что принимал его в течение нескольких недель. С чем связано такое решение – он не рассказал.

Местное издание Житомир.info со ссылкой на неназванных собеседников в городском совете сообщило, что Сухомлина могут назначить главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

С 2014 по 2015 год он был первым заместителем Житомирского городского головы.

В 2015 году Сухомлин впервые был избран Житомирским городским головой. В 2020 году его переизбрали мэром областного центра. Тогда он набрал более 50% голосов.

10 июня Мустафа Найем подал в отставку с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

18 июня Кабинет министров уволил Найема и двух его заместителей: Андрея Ивко и Валерию Иванову.

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