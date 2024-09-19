Мер Житомира Сухомлин достроково склав повноваження
У четвер, 19 вересня, Сергій Сухомлин достроково склав повноваження Житомирського міського голови. Про це повідомила пресслужба Житомирської міської ради.
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Таке рішення під час таємного голосування на 45-й (позачерговій) сесії міськради підтримали 33 депутати.
Сам Сухомлин назвав рішення покинути посаду міського голови Житомира складним і додав, що ухвалював його протягом декількох тижнів. З чим пов'язане таке рішення – він не розповів.
Місцеве видання Житомир.info із посиланням на неназваних співрозмовників у міській раді повідомило, що Сухомлина можуть призначити очільником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
З 2014 до 2015 року він був першим заступником Житомирського міського голови.
У 2015 році Сухомлин був вперше обраний Житомирським міським головою. У 2020 році його переобрали мером обласного центру. Тоді він набрав понад 50% голосів.
- 10 червня Мустафа Найєм подав у відставку з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.
- 18 червня Кабінет міністрів звільнив Найєма та двох його заступників: Андрія Івка і Валерію Іванову.
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