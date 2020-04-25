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Мэра Покрова подозревают в хищении 1,3 млн грн. Его поддержал Филатов

Мэра Покрова подозревают в хищении 1,3 млн грн. Его поддержал Филатов - Фото
Фото - пресс-служба областной прокуратуры
25.04.2020, 12:59

Мэра города Покрова Александра Шаповала подозревают в хищении бюджетных средств

Вчера правоохранители Днепропетровской области раскрыли организованную группу, которую подозревают в хищении бюджетных средств. В ее состав якобы входил глава городского совета. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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По данным следствия, глава городского совета совместно с несколькими соучастниками, предварительно вступив в сговор, совершили присвоение бюджетных средств, предусмотренных на выполнение капитального ремонта кровель жилых домов и учреждений образования. Предварительная сумма ущерба составляет более 1,3 млн грн, которые были выделены на ремонт четырех объектов. 

Мэр Днепра Бориса Филатова написал в Facebook, что речь идет о мэре города Покрова Александре Шаповале: "Вчера, так называемые "правоохранители", бросили за решетку мэра города Покров Александра Шаповала и его подчиненных".

Он заявил, что "уже несколько лет город Покров занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти": "Александр Шаповал имеет безупречную репутацию как среди мэров городов, так и антикоррупционных организаций". Филатов заявил, что в ближайшее время он обратится к руководству государства.

  • 23 апреля сообщалось, что СБУ обыскивала таможню по делу на 30 000 грн.
Владислав Сердюк
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