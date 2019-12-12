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Мэрия Одессы хочет "поглотить" 26 сел и расширить город

Мэрия Одессы хочет "поглотить" 26 сел и расширить город - Фото
Одесса: depositphotos.com
12.12.2019, 08:39

Авторы инициативы объясняют: эти территории застроят, они увеличат нагрузку на Одессу, потому городские власти должны иметь возможность влиять на них

Одесский горсовет обратился к облсовету, облгосадминистрации и Кабмину с просьбой включить в состав Одесской городской объединенной территориальной громады 26 сел. Текст утвердили на сессии горсовета, передает Думская.

Чиновники хотят, чтоб в состав Одесской ОТГ включили: Фонтанку, Крыжановку, Новую Дофиновку, Черноморское, Григорьевку, Новые Биляры, Иваново, Светлое, Корсунцы, Красноселку, Ильичевку, Протопоповку, Латовку, Усатово, Набережное, Нерубайское, Великую Балку, Авангард, Прилиманское, Сухой Лиман, Новую Долину, Таирово, Малодолинское, Бурлачью Балку, Великодолинское, Александровку.

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Что даст такое расширение границ города, авторы инициативы ответить четко не смогли и не привели никаких цифр.

"Да, сегодня нам экономически это невыгодно, но мы должны думать стратегически – эти территории и без нас застроят и только увеличат нагрузку на Одессу, но при этом мы там не сможем ни на что влиять. Эти люди и так сидят на наших коммуникациях и пользуются нашей инфраструктурой, нужно исправить уже сложившуюся ситуацию", - попытался объяснить Олег Брындак.

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