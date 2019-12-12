Мэрия Одессы хочет "поглотить" 26 сел и расширить город

Одесса: depositphotos.com

Одесский горсовет обратился к облсовету, облгосадминистрации и Кабмину с просьбой включить в состав Одесской городской объединенной территориальной громады 26 сел. Текст утвердили на сессии горсовета, передает Думская.

Чиновники хотят, чтоб в состав Одесской ОТГ включили: Фонтанку, Крыжановку, Новую Дофиновку, Черноморское, Григорьевку, Новые Биляры, Иваново, Светлое, Корсунцы, Красноселку, Ильичевку, Протопоповку, Латовку, Усатово, Набережное, Нерубайское, Великую Балку, Авангард, Прилиманское, Сухой Лиман, Новую Долину, Таирово, Малодолинское, Бурлачью Балку, Великодолинское, Александровку.

Смотрите также: Юзик в Одессе заблокировал дорогу пожарным: видео

Что даст такое расширение границ города, авторы инициативы ответить четко не смогли и не привели никаких цифр.

"Да, сегодня нам экономически это невыгодно, но мы должны думать стратегически – эти территории и без нас застроят и только увеличат нагрузку на Одессу, но при этом мы там не сможем ни на что влиять. Эти люди и так сидят на наших коммуникациях и пользуются нашей инфраструктурой, нужно исправить уже сложившуюся ситуацию", - попытался объяснить Олег Брындак.

Читайте также: Пожар в Одессе. Коммунальщик спас несколько людей - фото