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Мэру Коростышева объявили подозрение: растратил 800 000 грн - СБУ

Мэру Коростышева объявили подозрение: растратил 800 000 грн - СБУ - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
24.12.2019, 10:06

Досудебное следствие продолжается

Служба безопасности Украины якобы разоблачила главу Коростышевскую горсовета Ивана Кохана на служебной халатности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что чиновник якобы не обеспечил должную проверку качества выполненных работ, которые выделялись на ремонт дорог местного значения, но подписал коммерсантам соответствующие акты. 

Правоохранители инициировали экспертизу, которая показала, что действия мэра города якобы привели к ущербу бюджету на сумму более 800 000 гривень.

23 декабря 2019 года ему объявили подозрение. 

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Коростышев сбу мэр иван кохан
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