Мэру Ровно грозит пять лет ограничения свободы за угрозы "упаковать и вывезти" ромов
Против мэра Ровно Александра Третяка открыли уголовное дело из-за угрозы "упаковать и вывезти" ромов, сообщили LIGA.net в пресс-службе Ровенской областной полиции. Максимум ему грозит до пяти лет ограничения свободы.
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В полиции отметили, что дело из-за скандального высказывания Третяка о ромах открыто по статье о нарушении равноправия граждан по национальному признаку (ч. 1 ст. 161 УК).
Этой статьей предусмотрены такие возможные санкции:
– штраф от 200 до 500 нмдг (3400 – 8500 грн);
– ограничение свободы на срок до пяти лет;
– запрет занимать определенные должности на срок до трех лет.
LIGA.net направила Третяку запрос о комментарии.
- В начале июня Третяк заявил, что в Ровно все идет к тому, что ромов "запакуют в автобус и вывезут на Закарпатье".
- Позже Третяк извинился за свои слова, назвав их "эмоциональными". Он объяснил, что отреагировал так из-за "многочисленных жалоб горожан".
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