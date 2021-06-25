Мэру Ровно грозит пять лет ограничения свободы за угрозы "упаковать и вывезти" ромов

Против мэра Ровно Александра Третяка открыли уголовное дело из-за угрозы "упаковать и вывезти" ромов, сообщили LIGA.net в пресс-службе Ровенской областной полиции. Максимум ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

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В полиции отметили, что дело из-за скандального высказывания Третяка о ромах открыто по статье о нарушении равноправия граждан по национальному признаку (ч. 1 ст. 161 УК).

Этой статьей предусмотрены такие возможные санкции:

– штраф от 200 до 500 нмдг (3400 – 8500 грн);

– ограничение свободы на срок до пяти лет;

– запрет занимать определенные должности на срок до трех лет.

LIGA.net направила Третяку запрос о комментарии.

В начале июня Третяк заявил, что в Ровно все идет к тому, что ромов "запакуют в автобус и вывезут на Закарпатье".

Позже Третяк извинился за свои слова, назвав их "эмоциональными". Он объяснил, что отреагировал так из-за "многочисленных жалоб горожан".

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Марк Сировой

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