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Мэру Ровно грозит пять лет ограничения свободы за угрозы "упаковать и вывезти" ромов

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 10:57
Мэру Ровно грозит пять лет ограничения свободы за угрозы
Александр Третяк (фото - Олександр Третяк, Facebook)

Против мэра Ровно Александра Третяка открыли уголовное дело из-за угрозы "упаковать и вывезти" ромов, сообщили LIGA.net в пресс-службе Ровенской областной полиции. Максимум ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

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В полиции отметили, что дело из-за скандального высказывания Третяка о ромах открыто по статье о нарушении равноправия граждан по национальному признаку (ч. 1 ст. 161 УК).

Этой статьей предусмотрены такие возможные санкции:

– штраф от 200 до 500 нмдг (3400 – 8500 грн);

– ограничение свободы на срок до пяти лет;

– запрет занимать определенные должности на срок до трех лет.

LIGA.net направила Третяку запрос о комментарии.

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Марк Сировой
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