"Всех запакуем и вывезем на Закарпатье". Мэр Ровно радикально высказался о ромах
Мэр Ровно Александр Третяк заявил, что в городе все идет к тому, что ромов "запакуют в автобус и вывезут на Закарпатье". Об этом он сказал в интервью местному Радио Трек.
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Как отмечается, ранее на сайте горсовета появилась петиция, в которой местных властей призвали обратить внимание на якобы "ежедневный произвол" ромов в Ровно. На утро 10 июня она набрала 240 из 250 необходимых для рассмотрения подписей.
Третяк утверждает, что ромы ведут себя "нагло". По его мнению, за этим должны следить правоохранители и муниципальная стража, которую местные власти "вот-вот должны создать".
"Я максимально сдерживаюсь в эмоциях. Но, смотря на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе", – сказал он.
Мэр говорит, что недавно встретил на улице ромов и сказал им, что у них есть "пара часов, чтобы убраться из города", однако те возразили, что не ходят автобусы и поезда.
"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех запакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", – сказал Третяк.
- Осенью 2020-го Третяк стал мэром Ровно, победив на местных выборах. Он выдвигался от Европейской солидарности.
- До мэрства Третяк был ректором Ровенской духовной семинарии и академии христиан веры евангельской, боролся с Хэллоуином и ЛГБТ.
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