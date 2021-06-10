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"Всех запакуем и вывезем на Закарпатье". Мэр Ровно радикально высказался о ромах

10.06.2021, 11:51
Александр Третяк (фото - Олександр Третяк, Facebook)

Мэр Ровно Александр Третяк заявил, что в городе все идет к тому, что ромов "запакуют в автобус и вывезут на Закарпатье". Об этом он сказал в интервью местному Радио Трек.

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Как отмечается, ранее на сайте горсовета появилась петиция, в которой местных властей призвали обратить внимание на якобы "ежедневный произвол" ромов в Ровно. На утро 10 июня она набрала 240 из 250 необходимых для рассмотрения подписей.

Третяк утверждает, что ромы ведут себя "нагло". По его мнению, за этим должны следить правоохранители и муниципальная стража, которую местные власти "вот-вот должны создать".

"Я максимально сдерживаюсь в эмоциях. Но, смотря на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе", – сказал он.

Мэр говорит, что недавно встретил на улице ромов и сказал им, что у них есть "пара часов, чтобы убраться из города", однако те возразили, что не ходят автобусы и поезда.

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех запакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", – сказал Третяк.

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Марк Сировой
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ромы мэр ровно александр третяк
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