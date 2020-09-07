Местные выборы. Евросолидарность выдвинула нардепа Синютку в мэры Львова
При каденции Порошенко Синютка был главой Львовской ОГА
Народный депутат фракции Европейская солидарность Олег Синютка стал кандидатом в мэры Львова от этой же политсилы. Об этом сообщает пресс-служба партии.
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Синютка заявил, что хочет превратить Львов в мощный европейский центр науки, образования, технологий, туризма и мировой центр украинства.
Он также считает, что Львов должен быть партнером Праги, Бухареста, Вены, Варшавы и "всех столиц, где люди уважают друг друга" и гордятся тем, где живут.
Синютка при президентстве Петра Порошенко, с 2014 по 2019 год, возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.
- 19 августа о намерении баллотироваться в мэры Львова заявил действующий глава города Андрей Садовый.
- 28 августа об этом же заявил глава секретариата ВО Свобода Руслан Кошулинский.
- По данным опроса социологической группы Рейтинг, на начало июля Садовый имел наибольшую поддержку от львовян – 29,2%. За ним – Кошулинский (14,2%). Третий – Синютка (10,4%).
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