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Местные выборы. Евросолидарность выдвинула нардепа Синютку в мэры Львова

07.09.2020, 07:35
Местные выборы. Евросолидарность выдвинула нардепа Синютку в мэры Львова - Фото
Олег Синютка (фото - пресс-служба Европейской солидарности)

При каденции Порошенко Синютка был главой Львовской ОГА

Народный депутат фракции Европейская солидарность Олег Синютка стал кандидатом в мэры Львова от этой же политсилы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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Синютка заявил, что хочет превратить Львов в мощный европейский центр науки, образования, технологий, туризма и мировой центр украинства.

Он также считает, что Львов должен быть партнером Праги, Бухареста, Вены, Варшавы и "всех столиц, где люди уважают друг друга" и гордятся тем, где живут.

Синютка при президентстве Петра Порошенко, с 2014 по 2019 год, возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.

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Марк Сировой
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