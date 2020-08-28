Выборы в Днепре. Пропозиция лидирует, у Филатова по-прежнему нет конкурентов – Рейтинг

Партия Пропозиция обогнала Слугу народа и ОПЗЖ по популярности в Днепре, свидетельствуют данные группы Рейтинг

Если бы выборы мэра Днепра состоялись в ближайшее время, то за действующего градоначальника Бориса Филатова проголосовали бы 48,5% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Большинство кресел на выборах в горсовет Днепра взяла бы партия Пропозиция, куда входит Филатов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

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За экс-нардепа Александра Вилкула готовы проголосовать 14,9% опрошенных горожан, Загида Краснова хотят поддержать 13,4%, Генадия Гуфмана - 7,6%, а кандидата от Слуги народа Сергея Рыженко - 7%. Рейтинг других кандидатов - менее 2%.

На выборах в горсовет Днепра лидирует партия Пропозиция, за которую готовы проголосовать 27,9% тех, кто определился и пойдет на выборы. Слугу народа поддерживают 14,7% респондентов, ОПЗЖ - 14,3%, Гражданскую силу - 9,6%, блок Вилкула - 7,9%, Евросолидарность - 5,1%, партию Шария - 4,2%, Батькивщину - 3,1%. Около 8% респондентов не определились с выбором.

Опрос проведен с 8 по 17 августа 2020 года среди 1000 жителей Днепра от 18 лет и старше. Погрешность не выше 3,1%.

13 июля сообщалось, что за Филатова, по данным группы Рейтинг , готовы проголосовать 42,6% опрошенных жителей. Тогда же рейтинг СН в Днепре находился на уровне 24,3%, а ОПЗЖ - 22,4%.

Владислав Сердюк

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