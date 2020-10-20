Местные выборы. Труханов и его партия лидируют в Одессе – опрос Рейтинга

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов может выиграть выборы в первом туре

На местных выборах в Одессе наибольшей поддержкой пользуются действующий мэр Геннадий Труханов и его партия Доверяй делам. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг в октябре.

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Рейтинг кандидатов в мэры Одессы:

50,1% – Геннадий Труханов (Доверяй делам);

10,6% – Николай Скорик (ОПЗЖ);

8,8% – Олег Филимонов (Слуга народа);

7,9% – Сергей Кивалов (Украинская морская партия);

5,9% – Петр Обухов (Евросолидарность).

У остальных кандидатов рейтинг ниже 5%. В случае, если будет второй тур выборов мэра, Труханов выигрывает его с результатом от 59% до 68%.

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Рейтинг партий на выборах в городской совет Одессы:

36,2% – Доверяй делам;

19,4% – ОПЗЖ;

12,3% – Слуга народа;

7,2% – Евросолидарность;

6,3% – Украинская морская партия;

5,9% – Партия Шария.

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Опрос проведен 9-14 октября среди 1200 жителей Одессы от 18 лет и старше, погрешность не более 2,8%.

В июне почти 49% одесситов, по данным исследования центра Разумкова, заявили, что поддержали бы действующего мэра Труханова на выборах.

В сентябре по опросу КМИС Труханов мог получить 46,6% голосов избирателей.

Денис Юдин

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