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Местные выборы. Труханов и его партия лидируют в Одессе – опрос Рейтинга

20.10.2020, 11:49
Местные выборы. Труханов и его партия лидируют в Одессе – опрос Рейтинга - Фото
Геннадий Труханов (Фото: omr.gov.ua)

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов может выиграть выборы в первом туре

На местных выборах в Одессе наибольшей поддержкой пользуются действующий мэр Геннадий Труханов и его партия Доверяй делам. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг в октябре.

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Рейтинг кандидатов в мэры Одессы:

50,1% – Геннадий Труханов (Доверяй делам);

10,6% – Николай Скорик (ОПЗЖ);

8,8% – Олег Филимонов (Слуга народа);

7,9%Сергей Кивалов (Украинская морская партия);

5,9% – Петр Обухов (Евросолидарность).

У остальных кандидатов рейтинг ниже 5%. В случае, если будет второй тур выборов мэра, Труханов выигрывает его с результатом от 59% до 68%.

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Рейтинг партий на выборах в городской совет Одессы:

36,2% – Доверяй делам;

19,4% – ОПЗЖ;

12,3% – Слуга народа;

7,2% – Евросолидарность;

6,3% – Украинская морская партия;

5,9% – Партия Шария.

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Опрос проведен 9-14 октября среди 1200 жителей Одессы от 18 лет и старше, погрешность не более 2,8%.

  • В июне почти 49% одесситов, по данным исследования центра Разумкова, заявили, что поддержали бы действующего мэра Труханова на выборах. 
  • В сентябре по опросу КМИС Труханов мог получить 46,6% голосов избирателей.
Денис Юдин
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