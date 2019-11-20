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Пенсионер с пистолетом напал на копов, чтобы освободить знакомого

Пенсионер с пистолетом напал на копов, чтобы освободить знакомого - Фото
Фото: пресс-служба Национальной полиции Киевской области
20.11.2019, 11:20

Неизвестный представился начальником полиции и требовал у правоохранителей освободить знакомого

В Яготине полицейские задержали вооруженного мужчину, который хотел освободить ранее задержанного знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области. 

По данным правоохранителей, они сопровождали мужчину в отделение полиции, когда им перегородило дорогу авто, из которого вышел неизвестный с пистолетом в руках, выкрикивая, что он "начальник полиции". 

Злоумышленник привел оружие в боевую готовность и потребовал отпустить подозреваемого, но правоохранители быстро обезвредили нападавшего, забрали у него оружие и одели в наручники. Им оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.

  • 6 ноября спецназ "взял" криминального авторитета: угонял элитные авто.

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