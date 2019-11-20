Пенсионер с пистолетом напал на копов, чтобы освободить знакомого

Фото: пресс-служба Национальной полиции Киевской области

В Яготине полицейские задержали вооруженного мужчину, который хотел освободить ранее задержанного знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

По данным правоохранителей, они сопровождали мужчину в отделение полиции, когда им перегородило дорогу авто, из которого вышел неизвестный с пистолетом в руках, выкрикивая, что он "начальник полиции".

Злоумышленник привел оружие в боевую готовность и потребовал отпустить подозреваемого, но правоохранители быстро обезвредили нападавшего, забрали у него оружие и одели в наручники. Им оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.

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