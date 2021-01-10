"Мы сделали все". В Тернополе смирились с общим локдауном и тоже введут ограничения
В Тернополе введут общенациональный локдаун уже с понедельника, 11 января – школьников переведут на дистанционное обучение, а среди предпринимателей работать смогут только те, чья деятельность не запрещена карантинными ограничениями. Об этом заявил в Facebook мэр города Сергей Надал.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
"Мы сделали все, чтобы Тернополь работал я 8 января в обычном режиме, но наше предложение не было поддержано правительством", – подчеркнул Надал.
По словам мэра, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе страны отличается и в Тернополе она не критична, но Кабмин требует соблюдения локдауна во всех украинских городах одновременно.
Он отметил, что детские садики продолжат работать, а вот школы перейдут на дистанционное обучение. Кроме того, работать в период до 24 января смогут лишь те предприниматели, деятельность которых была разрешена постановлением правительства.
- 9 декабря 2020 года Кабинет министров продлил действие карантина до 28 февраля, а также утвердил ужесточение ограничений в период с 8 по 24 января включительно.
- 6 января 2021 года комиссия Тернопольского горсовета приняла решение не вводить с 8 января никаких дополнительных ограничений на территории области.
Читайте также: Игнор локдауна не прошел: в Тернополе массово штрафуют предпринимателей
Комментарии