На Донбассе обстреляли автомобиль: нападавших задержали - фото

Фото: police.dn.ua

В Покровске Донецкой области полицейские 7 декабря задержали злоумышленников, которые открыли стрельбу по машине. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

В автомобиле находились водитель и два пассажира, люди не пострадали. Нападающими оказались двое местных жителей 20 и 25 лет. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: police.dn.ua

По факту открыто уголовное производство.

В результате стрельбы был поврежден автомобиль, пострадавших нет. Фигурантам инкриминируют покушение на убийство нескольких лиц (ч. 2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.