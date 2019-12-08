Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На Донбассе обстреляли автомобиль: нападавших задержали - фото

На Донбассе обстреляли автомобиль: нападавших задержали - фото - Фото
Фото: police.dn.ua
08.12.2019, 08:36

В результате инцидента пострадавших нет

В Покровске Донецкой области полицейские 7 декабря задержали злоумышленников, которые открыли стрельбу по машине. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

В автомобиле находились водитель и два пассажира, люди не пострадали. Нападающими оказались двое местных жителей 20 и 25 лет. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: police.dn.ua

По факту открыто уголовное производство.

В результате стрельбы был поврежден автомобиль, пострадавших нет. Фигурантам инкриминируют покушение на убийство нескольких лиц (ч. 2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

  • 7 ноября в Киеве на Брест-Литовском шоссе взорвался автомобиль "Мерседес", в результате погиб человек, еще двое получили травмы.
Напишите нам
нападение стрельба автомобиль Покровск
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 