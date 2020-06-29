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На Донбассе произошел обвал в шахте: есть погибший – нардеп

На Донбассе произошел обвал в шахте: есть погибший – нардеп - Фото
Шахта (иллюстративное фото - pixabay.com)
29.06.2020, 11:00

По данным нардепа Волынца, в результате обвала на шахте Привольнянская погиб один шахтер, еще один - травмирован

В Луганской областаи на шахте Привольнянская ПАТ "Лисичанскуголь" произошел обвал, в результате которого погиб один шахтер. Об этом сообщает нардеп Батьквищины Михаил Волынец в Facebook.

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По данным политика, еще одного шахтера смогли эвакуировать и госпитализировали с многочисленными переломами.

Госслужба чрезвычайных ситуаций и Лисичанскуголь пока не прокомментировали инцидент.

  • В начале месяца во временно оккупированном Антраците боевики задержали двух шахтеров, которые протестовали из-за долгов по зарплате. 

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Марк Сировой
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