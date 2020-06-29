На Донбассе произошел обвал в шахте: есть погибший – нардеп

В Луганской областаи на шахте Привольнянская ПАТ "Лисичанскуголь" произошел обвал, в результате которого погиб один шахтер. Об этом сообщает нардеп Батьквищины Михаил Волынец в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным политика, еще одного шахтера смогли эвакуировать и госпитализировали с многочисленными переломами.
Госслужба чрезвычайных ситуаций и Лисичанскуголь пока не прокомментировали инцидент.
Читайте также: В Одесской области поднимается уровень воды: может затопить села и трассу – ГСЧС