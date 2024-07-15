На границе с Беларусью из-за грозы сдетонировали мины
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Ульяна Кричковская
Редактор LIGA.net
На Волыни у границы с Беларусью из-за непогоды произошла детонация мин. Об этом LIGA.net рассказала руководитель районной военной администрации Ковеля Ольга Черен.
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По ее словам, в воскресенье, 14 июля, во время грозы в приграничной зоне, в пределах территории Шацкого поселкового совета Ковельского района, сдетонировали минные заграждения. Обошлось без пострадавших.
"К сожалению, такие случаи во время войны бывают", – констатировала Черен.
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