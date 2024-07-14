Во Львове пожары из-за молний, есть перепад напряжения, некоторые без света – фото и видео

В мэрии города рассказали о пожарах, произошедших в разных местах из-за попадания молнии

Фото - Telegram-канал Varta1

Во Львове вечером 14 июля бурлит непогода, из-за которой фиксируются пожары в разных районах. Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, а местные паблики распространяют фото и видео.

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По данным Telegram-канала Varta1, во львовском районе Левандовка из-за непогоды произошло возгорание "трансформатора или подстанции". Там наблюдали перепады света и "сильный звук".

Москаленко сообщил о последствиях непогоды по состоянию на 22:50.

Так, на улице Кобылицы закоротило провод, идущий от церкви к домам. ГСЧС, Облэнерго и аварийная служба работают на месте. В результате замыкания воздушной линии электроснабжения без света временно остались дома частного сектора и дома двух этажной застройки вокруг улицы Кобылицы.

Также на улице Трускавецкой (на границе города) молния попала в заброшенное здание площадью четыре на четыре метра – начался пожар.

Пожар зафиксирован и на улице Вашингтона на балконе жилого дома. Также есть возгорание дома в районе Рудно.

Аварийные бригады проверяют информацию о возгорании в пределах улицы Городоцкой (Железнодорожный район).

Фиксируется перепад напряжения из-за грозы.

21 июня сильная гроза повалила деревья и оборвала линии электропередачи во Львове.

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