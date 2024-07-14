У Львові блискавки спричинили пожежі, є перепади напруги, дехто без світла – фото і відео

У мерії міста розповіли про пожежі, що сталися в різних місцях через влучання блискавки

Фото - Telegram-канал Varta1

У Львові ввечері 14 липня вирує негода, через яку фіксуються пожежі в різних районах. Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, а місцеві пабліки розповсюджують фото і відео.

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За даними Telegram-каналу Varta1, у львівському районі Левандівка через негоду сталося займання "трансформатора або підстанції". Там спостерігали перепади світла і "сильний звук".

Москаленко повідомив про наслідки негоди станом на 22:50.

Так, на вулиці Кобилиці закоротило провід, що йде від церкви до будинків. ДСНС, Обленерго та аварійна служба працюють на місці. Внаслідок замикання повітряної лінії електропостачання без світла тимчасово залишились будинки приватного сектору та будинки двох поверхової забудови довкола вулиці Кобилиці.

Також на вулиці Трускавецькій (на межі міста) блискавка влучила в закинуту будівлю площею чотири на чотири метри – почалася пожежа.

Пожежа зафіксована і на вулиці Вашингтона на балконі житлового будинку. Також є загорання будинку в районі Рудно.

Аварійні бригади перевіряють інформацію щодо загорання в межах вулиці Городоцької (Залізничнй район).

Фіксується перепад напруги через грозу.

21 червня сильна гроза повалила дерева та обірвала лінії електропередачі у Львові.

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