На кордоні із Білоруссю через грозу здетонували міни
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новин LIGA.net
Уляна Кричковська
Редакторка LIGA.net
На Волині біля кордону із Білоруссю через негоду сталася детонація мін. Про це LIGA.net розповіла керівниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен.
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За її словами, у неділю, 14 липня, під час грози у прикордонній зоні, в межах території Шацької селищної ради Ковельського району, здетонували мінні загородження. Обійшлось без потерпілих.
"На жаль, такі випадки у час війни бувають", – констатувала Черен.
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