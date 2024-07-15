На кордоні із Білоруссю через грозу здетонували міни
Ілюстративне фото - ДСНС

На Волині біля кордону із Білоруссю через негоду сталася детонація мін. Про це LIGA.net розповіла керівниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен.

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За її словами, у неділю, 14 липня, під час грози у прикордонній зоні, в межах території Шацької селищної ради Ковельського району, здетонували мінні загородження. Обійшлось без потерпілих.

"На жаль, такі випадки у час війни бувають", – констатувала Черен.

На кордоні із Білоруссю через грозу здетонували міни
Шацьк на мапі DeepState
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