Впродовж трьох днів у Києві зафіксували сім температурних рекордів

Загалом від початку місяця вже встановлено десять температурних рекордів

Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Впродовж трьох днів, 12-14 липня, у Києві були зафіксовані сім температурних рекордів. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії.

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За даними обсерваторії, 12 липня у Києві були зафіксовані два температурних рекорди: температура не опустилася нижче 22,8 °С, а середня склала 28,7 °С – це перевищило попередній рекордний показник 1959 року на 1,4 °С, а кліматичну норму – на 7,5 °С.

13 липня у столиці максимальна температура повітря досягла 35,4 °С – на 1,3 °С вище попереднього рекордного показника 1936 року, зазначили науковці. Середня температура склала 29 °С - це перевищило попередній рекордний показник 1951 року на 0,7 °С, а кліматичну норму – на 8,3 °С.

14 липня метеорологи зафіксували три температурних рекорди: мінімальна температура повітря не опустилася нижче 22,7 °С, максимальна температура повітря досягла 35,9 °С – на 2,7 °С вище попереднього рекордного показника 1951 року.

Середньодобова температура повітря склала 29,2 °С й перевищила попередній рекордний показник 1951 року на 1,8 °С, а кліматичну норму – на 8,2 °С.

1 липня повідомлялося, що червень 2024 року в Києві видався одним із найвологіших за останні 133 роки, а середньомісячна температура була на кілька градусів вищою за норму.

13 липня в Україні тривала спека понад +30 °С, а на півдні очікувалася температура до +41 °С.

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