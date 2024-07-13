В Україні очікується спека до +41: що кажуть синоптики

Впродовж дня стоятиме суха та спекотна погода, а у ввечері на крайньому заході країни місцями очікуються короткочасний дощ та гроза

Ілюстративне зображення: EPA

13 липня в Україні триватиме спека понад +30°С, а на півдні очікується температура до +41°С, повідомив Укргідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, впродовж дня стоятиме суха та спекотна погода, а у ввечері на крайньому заході країни місцями пройдуть короткочасний дощ та гроза.

Вдень сильна спека 35-39° С, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека: 40-41°. У Карпатах та на сході вдень 30-34°, зазначили в Укргідрометцентрі.

Фото: Укргідрометцентр

1 липня повідомлялося, що червень 2024 року в Києві видався одним із найвологіших за останні 133 роки, а середньомісячна температура була на кілька градусів вищою за норму.

У Києві 1 квітня зафіксували одразу три температурні рекорди.

У 2024 році квітень був одним з найтепліших місяців у рейтингу спостережень за 144 роки.

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