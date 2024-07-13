В Украине ожидается жара до +41: что говорят синоптики

В течение дня будет стоять сухая и жаркая погода, а вечером на крайнем западе страны местами пройдут кратковременный дождь и гроза

Иллюстративное изображение: EPA

13 июля в Украине продлится жара свыше +30°С, а на юге ожидается температура до +41°С, сообщил Укргидрометцентр.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается сухая и жаркая погода, а вечером на крайнем западе страны местами — кратковременный дождь и гроза.

Днем сильная жара 35-39°С, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара: 40-41°. В Карпатах и на востоке днем 30-34 °, отметили в Укргидрометцентре.

Фото: Укргидрометцентр

1 июля сообщалось, что июнь 2024 года в Киеве выдался одним из самых влажных за последние 133 года, а среднемесячная температура была на несколько градусов выше нормы.

В Киеве 1 апреля зафиксировали сразу три температурных рекорда.

В 2024 году апрель был одним из самых теплых месяцев в рейтинге наблюдений за 144 года.

Читайте также: В Индии полсотни смертей из-за аномальной жары. Несмотря на это, люди шли на выборы