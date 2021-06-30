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На Львов снова обрушилась буря: отключено электричество, повалены деревья – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2021, 22:01
На Львов снова обрушилась буря: отключено электричество, повалены деревья – видео - Фото
Фото: Львовский горсовет

Сегодня, 30 июня, во Львове прошла сильная гроза – вторая за последние семь дней. В городе подтоплены улицы, повалены деревья, отключено электричество. Среди людей пострадавших нет. Об этом сообщают мэр Андрей Садовый и Львовский горсовет.

По словам Садового, на этот раз гроза закончилась быстрее, но принесла немало вреда.

"На несколько школ и учреждений культуры упали деревья. Обвалились фасады исторических зданий… Слава Богу – никто не пострадал.", – написал мэр в Facebook.

Он отметил, что самый большой ущерб нанесли подтопления улиц.

Садовый сообщил, что из-за падения деревьев приостановлено движение электротранспорта, есть сложности с проездом общественного транспорта в некоторых районах города.

По информации Львовского горсовета, упавшие деревья повредили линии электропередач, крыши зданий и припаркованные автомобили.

Для ликвидации последствий стихии аварийные бригады коммунальных служб не прекратят работать и ночью.

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Наталия Медведева
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Львов погода буря
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