Сегодня, 30 июня, во Львове прошла сильная гроза – вторая за последние семь дней. В городе подтоплены улицы, повалены деревья, отключено электричество. Среди людей пострадавших нет. Об этом сообщают мэр Андрей Садовый и Львовский горсовет.

По словам Садового, на этот раз гроза закончилась быстрее, но принесла немало вреда.

"На несколько школ и учреждений культуры упали деревья. Обвалились фасады исторических зданий… Слава Богу – никто не пострадал.", – написал мэр в Facebook.

Он отметил, что самый большой ущерб нанесли подтопления улиц.

Садовый сообщил, что из-за падения деревьев приостановлено движение электротранспорта, есть сложности с проездом общественного транспорта в некоторых районах города.

По информации Львовского горсовета, упавшие деревья повредили линии электропередач, крыши зданий и припаркованные автомобили.

Для ликвидации последствий стихии аварийные бригады коммунальных служб не прекратят работать и ночью.

25 июня во Львове из-за сильных ливней и бури затопило улицы и повалило деревья.

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Наталия Медведева

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