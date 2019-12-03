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На магазин в центре Харькова повесили выпотрошенную овцу: фото

На магазин в центре Харькова повесили выпотрошенную овцу: фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
03.12.2019, 12:39

Труп животного появился у магазина меховых изделий

На магазин меховый изделий на улице Маяковского в центре Харькова неизвестные повесили тело выпотрошенной овцы. Об этом сообщает местное издание 057.ua.

Животному вытащили наружу желудок и подвесили за шею на табличку с названием магазина.

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Правоохранители пытаются установить, кто стоит за инцидентом, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Владельцы магазина пока ситуацию не прокомментировали.

ФОТО с места инцидента (18+)

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Фото: 057.ua

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