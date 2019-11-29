МВД: В Харькове поймали полицейского-наркоторговца – фото

В Харькове на горячем задержали полицейского, который якобы торговал наркотиками. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook.

Правоохранители провели несколько оперативных закупок у диллера. Экспертиза показала, что приобретенные вещества – марихуана и амфетамин.

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Во время обыска в доме у задержанного помимо перечисленных наркотиков изъяли "соли", оргтехнику, мобильные телефоны и деньги, якобы заработанные на сбыте психотропных веществ.

Полицейскому сообщили о подозрении – ему грозит от шести до 10 лет тюрьмы.

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