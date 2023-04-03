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На OLX продают крыло ракеты С-300, чтобы отремонтировать поврежденный россиянами дом: фото

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 18:36
На OLX продают крыло ракеты С-300, чтобы отремонтировать поврежденный россиянами дом: фото - Фото
Скриншот из сайта OLX

На платформе онлайн-объявлений OLX появилось предложение о продаже или обмене на шифер крыла ракеты С-300, которой оккупанты ударили по Харькову.

Автор объявления утверждает, что его "товар", – это 15-килограммовый обломок ракеты С-300, которой россияне ударили по Харькову 30 марта.

"Продаю или могу поменять на 20 листов шифера восемь волн", – сказано в объявлении.

Автор также утверждает, что взрывотехники обследовали часть ракеты, и она "полностью безопасна", а деньги пойдут на ремонт крыши, пострадавшей от удара РФ.

Утром 31 марта Генштаб сообщал, что российские оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова девятью ракетами комплекса С-300.

На OLX продают крыло ракеты С-300, чтобы отремонтировать поврежденный россиянами дом: фото
  • Россия регулярно бьет по Харькову и области, а также населенным пунктам других областей, расположенных рядом с линией фронта, – по ним оккупанты могут "достать" комплексами С-300, С-400 и реактивной артиллерией.
Оксана Житнюк
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обстрел война С-300 Харьков OLX
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