На OLX продают крыло ракеты С-300, чтобы отремонтировать поврежденный россиянами дом: фото

На платформе онлайн-объявлений OLX появилось предложение о продаже или обмене на шифер крыла ракеты С-300, которой оккупанты ударили по Харькову.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Автор объявления утверждает, что его "товар", – это 15-килограммовый обломок ракеты С-300, которой россияне ударили по Харькову 30 марта.

"Продаю или могу поменять на 20 листов шифера восемь волн", – сказано в объявлении.

Автор также утверждает, что взрывотехники обследовали часть ракеты, и она "полностью безопасна", а деньги пойдут на ремонт крыши, пострадавшей от удара РФ.

Утром 31 марта Генштаб сообщал, что российские оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова девятью ракетами комплекса С-300.

Россия регулярно бьет по Харькову и области, а также населенным пунктам других областей, расположенных рядом с линией фронта, – по ним оккупанты могут "достать" комплексами С-300, С-400 и реактивной артиллерией.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.